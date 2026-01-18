Visite commentée du marais salant du Port des Salines Le Grand-Village-Plage

Visite commentée du marais salant du Port des Salines

34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-04-01 2026-07-01 2026-09-01

La visite commentée du marais salant permet de découvrir grandeur nature le fonctionnement d’un marais salant, l’histoire de la saliculture oléronaise, la faune et la flore du marais et de déguster cet or blanc qui nous est si vital.

34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 70 62 83 le.port.des.salines@cdc-oleron.fr

A guided tour of the salt marsh gives you the chance to discover how a salt marsh works, the history of Oléron?s salt industry, the marsh?s flora and fauna, and to taste the white gold that is so vital to our lives.

