Visite commentée du mémorial aux affranchis et aux engagés du domaine de Bel-Air, Mémorial aux affranchis et engagés du domaine de Bel-Air, Sainte-Suzanne

Informations pratiques

Visite commentée du mémorial aux affranchis et aux engagés du domaine de Bel-Air 18 – 20 septembre Mémorial aux affranchis et engagés du domaine de Bel-Air La Réunion

4€ par adulte- groupes de 5 personnes minimum et de 25 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T07:00:00+02:00 – 2026-09-18T08:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Ce site invite le visiteur à plonger dans l’histoire méconnue du domaine de Bel-Air après l’abolition de l’esclavage. Le parcours paysager de la visite est destiné à rendre hommage aux centaines d’affranchis et d’engagés, africains, indiens, malgaches ou chinois, qui ont dû quitter leur terre natale pour travailler, dans des conditions très pénibles, à la prospérité de ce domaine sucrier et à l’édification de l’église de la Sainte famille entre 1858 et 1860 . Au cœur des vestiges de cet édifice détruit par un cyclone en 1881, le visiteur découvrira également la vie aventureuse de Camille Jurien de la Gravière, propriétaire du domaine de 1848 à 1879, personnage atypique qui tenta d’expier le crime de l’esclavage.

Mémorial aux affranchis et engagés du domaine de Bel-Air Chemin transversal de Bel-Air Sainte-Suzanne 97441 La Réunion La Réunion 0262692059328 https://www.memorial-camille-jurien.fr/ [{« type »: « email », « value »: « florriv@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0262692059328 »}] Ce site invite le visiteur à plonger dans l’histoire méconnue du domaine de Bel-Air après l’abolition de l’esclavage. Le parcours paysager de la visite est destiné à rendre hommage aux centaines d’affranchis et d’engagés, africains, indiens, malgaches ou chinois, qui ont dû quitter leur terre natale pour travailler, dans des conditions très pénibles, à la prospérité de ce domaine sucrier et à l’édification de l’église de la Sainte famille entre 1858 et 1860 . Au cœur des vestiges de cet édifice détruit par un cyclone en 1881, il découvrira également la vie aventureuse de Camille Jurien de la Gravière, propriétaire du domaine de 1848 à 1879, personnage atypique qui tenta d’expier le crime de l’esclavage. Le site se situe sur la ligne de bus desservant le quartier de Bel-Air. Un parking a été aménagé à l’entrée pour accueillir 3 véhicules.

Ce site invite le visiteur à plonger dans l’histoire méconnue du domaine de Bel-Air après l’abolition de l’esclavage.

Association Mémorial Camille Jurien