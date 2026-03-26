Visite commentée du Mémorial de Dun-les-Places Rue du 11 Novembre 1918 Dun-les-Places

Visite commentée du Mémorial de Dun-les-Places

Rue du 11 Novembre 1918 Mémorial de Dun les Places Dun-les-Places Nièvre

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 15:00:00

fin : 2026-04-10 16:30:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-17

Visite commentée du mémorial de Dun-les-Places, village martyr le plus touché de Bourgogne. .

Rue du 11 Novembre 1918 Mémorial de Dun les Places Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 74 memorialdun@gmail.com

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English : Visite commentée du Mémorial de Dun-les-Places

L’événement Visite commentée du Mémorial de Dun-les-Places Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-03-26 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)