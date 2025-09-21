Visite commentée du Menhir de la Pierre Blanche Journées Européennes du Patrimoine Oudon

Oudon Loire-Atlantique

Début : 2025-09-21 11:00:00

2025-09-21

Le week-end du 20 et 21 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) ! Cette année 2025 le thème mit à l’honneur est le patrimoine architectural.

L’association donne rendez-vous au pied du menhir de Pierre Blanche pour une présentation tout public. Pourquoi ce gros caillou blanc a-t-il été classé au titre des monuments historiques en 1971 ? Emilie Boulestreau, médiatrice en archéologie préhistorique présentera ce mégalithe et les autres aux alentours.

La visite guidée dure 30 minutes .

Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 71 48 96

English :

On the weekend of September 20 and 21, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)! This year, 2025, the theme is architectural heritage.

German :

Am Wochenende des 20. und 21. Septembers können Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes (JEP) das Kulturerbe des Pays d’Ancenis (wieder)entdecken! Das Thema des diesjährigen Tages ist das architektonische Erbe.

Italiano :

Il fine settimana del 20 e 21 settembre, venite a (ri)scoprire il patrimonio della regione di Ancenis durante le Giornate europee del patrimonio (JEP)! Quest’anno, 2025, il tema è il patrimonio architettonico.

Espanol :

El fin de semana del 20 y 21 de septiembre, venga a (re)descubrir el patrimonio de la región de Ancenis durante las Jornadas Europeas del Patrimonio (JEP) Este año, 2025, el tema es el patrimonio arquitectónico.

