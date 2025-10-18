Visite commentée du Monument National du Hartmannswillerkopf Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Wattwiller

Visite commentée du Monument National du Hartmannswillerkopf Samedi 18 octobre, 14h30 Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Haut-Rhin

Visite commentée au tarif de 10€ par personne, entrée à l’Historial incluse.

Dans le cadre des Journées nationales de l’Architecture, le Comité du Monument National du Hartmannswillerkopf propose aux visiteurs une visite commentée thématique autour du Monument National, de la crypte et la nécropole nationale, afin d’en décrypter toute la symbolique. Vous pourrez ainsi découvrir les prouesses architecturales de Robert Danis, concepteur de ce monument, ainsi que les œuvres d’Antoine Bourdelle, artiste parisien reconnu ayant collaboré à cette entreprise.

Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf 68700 Wattwiller Haut-Rhin Grand Est https://www.memorial-hwk.eu/fr/historial 09 71 00 88 77 accueil@memorial-hwk.eu

Musée dédiée à la Première Guerre mondiale, les combats du front des Vosges et la réconciliation franco-allemande. Parking, musée accessible pour personnes à mobilités réduites.

Journées nationales de l’architecture

©Florian Hensel