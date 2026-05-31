Visite commentée du Moulin à vent de Celoux, Moulin de Lagarde, Celoux

Visite commentée du Moulin à vent de Celoux 27 et 28 juin Moulin de Lagarde Cantal

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Visite du Moulin à vent de Celoux et démonstration du système de fabrication de farine à l’ancienne

Le Moulin restauré de Celoux, un des seuls en fonctionnement, se visite sur demande. Découvrez le système de fabrication à l’ancienne, en bois, avec les ailes du moulin, les pignons intérieurs, les meules, les tamis… revivez cette période flamboyante, et emportez un petit souvenir avec de la farine tout juste tamisée ! Ouverture du Moulin et visite avec Pierrot. Gratuit.

Moulin de Lagarde 15500 Celoux Celoux 15500 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du Moulin à vent de Celoux et démonstration du système de fabrication de farine à l’ancienne, en bois, avec les ailes du moulin, les pignons intérieurs, les meules, les tamis… moulin à vent farine

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