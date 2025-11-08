Visite commentée du Moulin Bonnet Boulbon

Visite commentée du Moulin Bonnet

Samedi 8 novembre 2025 de 14h30 à 17h30.

Samedi 22 novembre 2025 de 14h30 à 17h30. Moulin Bonnet Boulbon Bouches-du-Rhône

Les amis du vieux Boulbon vous invite à découvrir ce moulin à vent, partie intégrante du patrimoine Boulbonnais, qui surplombe fièrement le village.

Site incontournable du village, il a retrouvé son toit, ses ailes et son mécanisme depuis sa restauration de 2002.

De plus au niveau de la table d’orientation on peut profiter d’un agréable panorama.

Le moulin est ouvert à la visite chaque deuxième et quatrième samedi du mois de 14h30 à 17h30 ou sur rendez-vous de la mi-septembre à la mi-mai. .

Moulin Bonnet Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 91 85 amisduvieuxboulbon@gmail.com

English :

The Friends of Old Boulbon invite you to discover this windmill, an integral part of Boulbon’s heritage, which proudly overlooks the village.

German :

Die Freunde des alten Boulbon laden Sie ein, diese Windmühle zu entdecken, die Teil des Kulturerbes von Boulbon ist und stolz über dem Dorf thront.

Italiano :

Gli Amici della Vecchia Boulbon vi invitano a scoprire questo mulino a vento, parte integrante del patrimonio di Boulbon, che domina con orgoglio il villaggio.

Espanol :

Los Amigos del Viejo Boulbon le invitan a descubrir este molino de viento, parte integrante del patrimonio de Boulbon, que domina con orgullo el pueblo.

