Visite commentée du moulin Cyprien Fillé

Visite commentée du moulin Cyprien Fillé mercredi 3 septembre 2025.

Visite commentée du moulin Cyprien

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-03 14:00:00

fin : 2025-09-19 14:45:00

Date(s) :

2025-09-03 2025-09-22

Dès 3 ans. L’exploration du moulin pousse les petits comme les grands à en comprendre bien des aspects des repères historiques au fonctionnement des mécanismes.

Vous serez amenés à utiliser du vocabulaire technique, mais aussi à mettre en œuvre toute votre curiosité dans un parcours ludique et explicatif. Ils repartent avec un livret et livret-jeu.

Sur réservation https://ile-moulinsart.fr/reserver/. Visite tous les jours à 10h et 14h au mois d’août ( sauf les lundi et mardi, le 9 août, 20 août, 23 août et 24 août) .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

English :

Ages 3 and up. Exploring the mill will help young and old alike to understand many aspects of it, from its history to the way its mechanisms work.

German :

Ab 3 Jahren. Die Erkundung der Mühle bringt Groß und Klein dazu, viele Aspekte der Mühle zu verstehen: von historischen Anhaltspunkten bis hin zur Funktionsweise der Mechanismen.

Italiano :

Dai 3 anni in su. L’esplorazione del mulino aiuterà grandi e piccini a comprenderne molti aspetti, dalla storia al funzionamento dei meccanismi.

Espanol :

A partir de 3 años. Explorar el molino ayudará a pequeños y mayores a comprender muchos aspectos del mismo, desde su historia hasta cómo funcionan sus mecanismos.

L’événement Visite commentée du moulin Cyprien Fillé a été mis à jour le 2025-07-26 par OT Vallée de la Sarthe