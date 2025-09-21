Visite commentée du moulin de la Laurède Moulin de la Laurède Burret

Visite commentée du moulin de la Laurède Dimanche 21 septembre, 14h00 Moulin de la Laurède Ariège

Tarif : 2 € par adulte, 1 € par enfant de 6-12 ans, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Sans réservation. Départ des visites guidées selon arrivée.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À la découverte d’un moulin à eau dans la vallée de la Barguillère

Venez visiter ce petit moulin à eau, réhabilité par une association locale et en fonctionnement depuis 2003. Situé au cœur d’un réseau pédestre de 19 km, ce moulin produit de la farine selon des méthodes traditionnelles. Construit en pierres sèches de schiste, il est typique de l’architecture de la vallée et a été reconstruit par les habitants des hameaux voisins, qui en avaient autrefois le droit d’usage gratuit.

Accès à pied depuis le parking de Matthieu via un sentier botanique jalonné de panonceaux trilingues illustrés. Vous y découvrirez les plantes utilisées autrefois pour se nourrir et se soigner, ainsi que les espèces animales locales, des plus courantes aux plus rares, comme le desman des Pyrénées, discret habitant de ces milieux préservés.

Des panneaux évoquent également la vie des anciens habitants de la vallée et leurs passages au moulin.

La visite se termine par une démonstration du fonctionnement du moulin.

Moulin de la Laurède Bourg, 09000 Burret Burret 09000 Ariège Occitanie 05 61 73 13 85 http://moulin.laurede.free.fr/ Ce moulin de petite taille (5x5m) fut jadis destiné à la production de farine, et son utilisation était communautaire. Avant 1850, les habitants de cinq hameaux issus de deux villages s’unirent en une « société », précurseur des associations actuelles, pour (re)construire ce moulin. Il ne disposait pas d’un meunier attitré, et les fondateurs de cette communauté jouissaient d’un droit d’usage exclusif. Cependant, son activité cessa en 1962. Heureusement, en octobre 2003, il fut remis en état de marche.

Niché dans un magnifique cadre forestier, le moulin de la Laurède est un véritable joyau patrimonial, mais pour le rejoindre, il faudra marcher environ quinze minutes à pied.

Afin de valoriser cet héritage, nous avons créé un réseau de sentiers pédestres qui permettent de découvrir les trésors de la région. Le long de ces sentiers, vous rencontrerez des panonceaux patrimoniaux décrivant les lieux traversés, comme les hameaux, les moulins, les granges et les orrys, ainsi que d’autres curiosités, telles que les marches adossées. De plus, vous pourrez explorer la richesse de la flore locale grâce à plus d’une centaine de panonceaux botaniques illustrés de photos de fleurs et de feuilles. Chaque espèce est nommée en français, en latin et dans l’occitan local.

En outre, vous aurez l’occasion de découvrir quelques espèces remarquables de la région, notamment le desman des Pyrénées et l’euprocte, qui évoluent dans les eaux pures du Baillès.

Rejoignez-nous pour une aventure fascinante au cœur de la nature et de l’histoire au moulin de la Laurède ! Gare et bus les plus proches : 09000-Foix. Ensuite 12km de route par la RD17 jusqu’à Burret, là, prendre à gauche jusqu’à Mathieu (parking). Enfin : 15min par sentier forestier pentu.

© Colette Denier association Moulin de la Laurède