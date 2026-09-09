Visite commentée du moulin de Musset, Moulin de Musset, Lerm-et-Musset

Informations pratiques

Visite commentée du moulin de Musset 19 et 20 septembre Moulin de Musset Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée du moulin de Musset pour découvrir son histoire, son fonctionnement et les secrets de ce patrimoine local.

Moulin de Musset 2273 route de Musset, 33690 Lavazan Lerm-et-Musset 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0633122152 [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 17 Followers, 10 Following, 11 Posts – See Instagram photos and videos from MUSSET (@moulindemusset) », « type »: « rich », « title »: « MUSSET (@moulindemusset) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/785277467_18071521484485198_2263644721183599394_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=107&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=J9adNwtclkgQ7kNvwHDymid&_nc_oc=AdrU9H7d_S97_5672i4y0V7bZqucT_r3jVYsKE7V7VK9MZL1xDprrge0DxnpeuVf3zg&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_gid=aoMxfxo0DqR55K4NA_Xztg&_nc_ss=7f60f&oh=00_AQJf-17zQDT6WlHv1LuY8ZRdH6BvZLW8PbRCUJIpc25T_A&oe=6AA224CE », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/moulindemusset », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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©delas claudine