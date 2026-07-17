Visite commentée du Moulin de Perruche et de son site, Moulin de la Perruche, Saint-Martin-de-Nigelles

Informations pratiques

Visite commentée du Moulin de Perruche et de son site 19 et 20 septembre Moulin de la Perruche Eure-et-Loir

20 à 30 personnes, participation libre et responsable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Traversé par la Drouette, et de son bel engrenage en fonte avec quelques commentaires sur la vie du meunier, suivi d’une visite libre de son fournil et de sa balade ombragée sur le site jusqu’à son déversoir.

Moulin de la Perruche 9 rue du Général-de-Gaulle 28130 Saint-Martin-de-Nigelles Saint-Martin-de-Nigelles 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 63 54 42 Site occupé par un premier moulin datant du Moyen Âge puis d’un second moulin à trois meules, dont l’engrenage en fonte est d’une échelle peu commune. Fief du Seigneur de la Perruche dont la pierre tombale se trouve encore dans l’église du XIIe siècle, en 1790 les gardes moulins mettant fin aux banalités ont gravé leurs noms dans les pierres du moulin.

Première usine de l’ère pré-industrielle qui tournait grâce à la force hydraulique générée par le flux de la Drouette, rivière recueillant les eaux du massif forestier de Rambouillet.

La Drouette modifiée à l’époque de Vauban permettait le transit de longues barges amenant les blocs de pierres destinés à l’édification du aqueduc de Maintenon. Le canal d’amenée du moulin élargi à cette période a permis de décupler la force hydraulique pour lui conférer une puissance de 15 chevaux. parking 50m rue des ruelles et rue de l’arsenal

Visite commentée du Moulin et Histoire de son site

©Christian TIRLOY