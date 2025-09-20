Visite commentée du moulin de St Géraud Moulin de Saint-Géraud Labarthe

Visite commentée du moulin de St Géraud 20 et 21 septembre Moulin de Saint-Géraud Tarn-et-Garonne

5 € pour les plus de 10 ans. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Lafrançaise. Le samedi 20 et le dimanche 21 septembre. Départs à 10h, 14h30 et 16h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Une immersion dans le savoir-faire meunier d’autrefois

Le moulin à eau de Saint-Géraud vous ouvre ses portes pour une visite commentée en compagnie de Monsieur Ferru, ancien boulanger passionné.

Découvrez le fonctionnement du moulin, toujours utilisé pour la production de farine, et laissez-vous surprendre par son impressionnante collection d’objets anciens, témoins du quotidien d’antan.

Un moment chaleureux et instructif à partager en famille ou entre curieux ! ⚙️

Le moulin, doté d'une roue à aubes, a conservé son charme d'antan. Ce moulin hydraulique-boulangerie, construit au bord de la rivière la Lupte qui se jette dans le Tarn, a été restauré par le propriétaire au début des années 2000, bien qu'il ne fonctionnait plus depuis 1959. Aujourd'hui, il est ouvert à la visite, fabrique encore des galettes et offre la découverte d'une vaste collection d'objets de la vie d'autrefois. Vous pouvez également profiter de la possibilité de pique-niquer sous les peupliers. Stationnement possible à proximité immédiate.

