Visite commentée du Musée Archéologique du Pègue et de l’exposition « Les ateliers de verriers antiques du Pègue » Musée Archéologique du Pègue Le Pègue

Visite commentée du Musée Archéologique du Pègue et de l’exposition « Les ateliers de verriers antiques du Pègue » Musée Archéologique du Pègue Le Pègue samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du Musée Archéologique du Pègue et de l’exposition « Les ateliers de verriers antiques du Pègue »

Musée Archéologique du Pègue 2 rue du Donjon Le Pègue Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite guidée des collections du musée archéologique et de l’exposition sur les ateliers de verriers du second et troisième siècle au Pègue.

.

Musée Archéologique du Pègue 2 rue du Donjon Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 68 21 museedupegue26@gmail.com

English :

Guided tour of the archaeological museum’s collections and the exhibition on second- and third-century glassmakers’ workshops in Le Pègue.

German :

Geführte Besichtigung der Sammlungen des Archäologischen Museums und der Ausstellung über die Glasbläserwerkstätten des zweiten und dritten Jahrhunderts in Le Pègue.

Italiano :

Visita guidata alle collezioni del museo archeologico e alla mostra sulle botteghe dei vetrai del II e III secolo a Le Pègue.

Espanol :

Visita guiada a las colecciones del museo arqueológico y a la exposición sobre los talleres de vidrieros de los siglos II y III en Le Pègue.

L’événement Visite commentée du Musée Archéologique du Pègue et de l’exposition « Les ateliers de verriers antiques du Pègue » Le Pègue a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes