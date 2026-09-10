Visite commentée du musée archéologique et des villas antiques, Sites et musée archéologiques de Montmaurin, Montmaurin

Informations pratiques

Visite commentée du musée archéologique et des villas antiques 19 et 20 septembre Sites et musée archéologiques de Montmaurin Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Et si vous découvriez la villa Lassalle ?

Partez sur les traces de cette remarquable villa antique située dans le Comminges, puis prolongez votre visite au musée archéologique, où sont présentés les objets mis au jour lors des différentes campagnes de fouilles.

Une immersion passionnante dans le passé gallo-romain de la région.

Sites et musée archéologiques de Montmaurin Route de Blajan, 31350 Montmaurin, France Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie 0561883994 https://www.montmaurin-archeo.fr La villa Lassalles surprend par sa grandeur : c’est l’une des plus vastes demeures gallo-romaines connues en France. Elle a gardé les vestiges de ses thermes, exceptionnellement préservés. Une découverte incontournable de votre visite à Montmaurin.

Et si vous découvriez la villa Lassalle ?

© Léa Danflous / Centre des monuments nationaux