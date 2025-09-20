Visite commentée du Musée d’Art et d’Histoire Locale Musée d’Art et d’Histoire locale Montluel

Visite commentée du Musée d’Art et d’Histoire Locale Musée d’Art et d’Histoire locale Montluel samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du Musée d’Art et d’Histoire Locale 20 et 21 septembre Musée d’Art et d’Histoire locale Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Trois étages d’expositions présentés sous forme de scènes thématiques vous permettront de découvrir la vie d’autrefois : cuisine, lessive, repassage, couture, école, petits métiers, travaux de la terre et de la vigne, vie religieuse à Montluel…

En plus d’un bel ensemble de meubles, d’outils et de costumes, une importante collection de cartes postales anciennes vient enrichir ce petit musée – véritable trésor et souvenir de l’histoire du village et de la vie rurale au début du XXème siècle.

Musée d’Art et d’Histoire locale 4 rue du marché, 01120 Montluel Montluel 01120 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Trois étages d’expositions présentés sous forme de scènes thématiques vous permettront de découvrir la vie d’autrefois : cuisine, lessive, repassage, couture, école, petits métiers, travaux de la et …

© Laurence Danière