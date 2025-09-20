Visite commentée du musée de la Résistance en Morvan Musée de la Résistance – Maison du Parc Saint-Brisson

Visite commentée du musée de la Résistance en Morvan Musée de la Résistance – Maison du Parc Saint-Brisson samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée du musée de la Résistance pour comprendre le rôle et l’importance de celle-ci dans la région durant la Seconde Guerre mondiale.

Musée de la Résistance – Maison du Parc Maison du Parc, 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 72 99 http://www.museeresistancemorvan.fr Inauguré le 26 juin 1983 par François Mitterrand, le musée de la Résistance en Morvan est l’œuvre d’historiens de l’Université de Bourgogne et d’anciens résistants. Il appartient depuis 2015 à l’association du musée de la Résistance nationale et fait partie du réseau des musées de la Résistance du Massif central.

