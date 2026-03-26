Visite commentée du Musée de la Résistance Musée de la Résistance Saint-Brisson

Visite commentée du Musée de la Résistance

Musée de la Résistance Maison du Parc Naturel Régional du Morvan Saint-Brisson Nièvre

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 15:00:00

fin : 2026-04-09 17:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-13 2026-04-16

Le musée permet de comprendre le rôle et l’importance de la Résistance dans la région, durant la Seconde Guerre mondiale, et notamment l’action des maquis. ARORM .

Musée de la Résistance Maison du Parc Naturel Régional du Morvan Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@museeresistancemorvan.fr

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English : Visite commentée du Musée de la Résistance

L’événement Visite commentée du Musée de la Résistance Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs