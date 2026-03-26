Visite commentée du Musée de la Résistance Musée de la Résistance Saint-Brisson
Visite commentée du Musée de la Résistance Musée de la Résistance Saint-Brisson jeudi 9 avril 2026.
Visite commentée du Musée de la Résistance
Musée de la Résistance Maison du Parc Naturel Régional du Morvan Saint-Brisson Nièvre
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 15:00:00
fin : 2026-04-09 17:00:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-13 2026-04-16
Le musée permet de comprendre le rôle et l’importance de la Résistance dans la région, durant la Seconde Guerre mondiale, et notamment l’action des maquis. ARORM .
Musée de la Résistance Maison du Parc Naturel Régional du Morvan Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@museeresistancemorvan.fr
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English : Visite commentée du Musée de la Résistance
L’événement Visite commentée du Musée de la Résistance Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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