Visite commentée du Musée des Arts et Traditions Populaires Journées du Patrimoine Versilhac Yssingeaux

Visite commentée du Musée des Arts et Traditions Populaires Journées du Patrimoine Versilhac Yssingeaux dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée du Musée des Arts et Traditions Populaires Journées du Patrimoine

Versilhac Musée des Arts et Traditions Populaires Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Visite commentée du Musée sur 3 étages. Vous découvrirez la reconstitution de la vie d’antan, des scènes de vie paysanne du début du XXème siècle, de ses métiers, de ses fêtes et une ancienne salle de classe.

.

Versilhac Musée des Arts et Traditions Populaires Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 33 44 65

English :

Guided tour of the 3-storey museum. You’ll discover a recreation of life in the past, scenes of early 20th-century peasant life, trades, festivals and a former classroom.

German :

Kommentierte Besichtigung des Museums auf drei Etagen. Sie entdecken die Rekonstruktion des Lebens in früheren Zeiten, Szenen aus dem bäuerlichen Leben zu Beginn des 20. Jahrhunderts, seine Berufe, Feste und ein ehemaliges Klassenzimmer.

Italiano :

Visita guidata al museo di 3 piani. Scoprirete una ricostruzione della vita di un tempo, scene di vita rurale all’inizio del XX secolo, i suoi mestieri, le sue feste e un’antica aula scolastica.

Espanol :

Visita guiada al museo de 3 plantas. Descubrirás una reconstrucción de la vida de antaño, escenas de la vida rural de principios del siglo XX, sus oficios, sus fiestas y una antigua aula.

L’événement Visite commentée du Musée des Arts et Traditions Populaires Journées du Patrimoine Yssingeaux a été mis à jour le 2025-08-29 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire