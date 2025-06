Visite commentée du musée des traditions de la base aérienne 125 B.A 125 Istres 9 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Visite commentée du musée des traditions de la base aérienne 125 Mercredi 9 juillet 2025 à partir de 13h30.

Mercredi 23 juillet 2025 à partir de 13h30.

Mercredi 30 juillet 2025 à partir de 13h30.

Mercredi 20 août 2025 à partir de 13h30.

Mercredi 27 août 2025 à partir de 13h30. B.A 125 8 Rue Du camp d’aviation Istres Bouches-du-Rhône

Début : Mercredi 2025-07-09

fin : 2025-08-27

2025-07-09

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-20

2025-08-27

C’est un voyage dans une partie de l’histoire de l’aviation française Istréenne qui vous est proposé pendant plus d’une heure par un membre du conservatoire du patrimoine aéronautique, passionné d’aviation.

La salle des Traditions Claude Dalga a été créé à l’initiative du colonel Dalga en 2006. En son sein œuvre le CPAI (Conservatoire du Patrimoine Aéronautique Istréen) qui procèdera à la visite. Pour ce faire, elle dispose de deux salles l’une consacré à la présentation du parrain de la base et d’une seconde salle présentant un historique de la plateforme depuis sa création début 1917 à nos jours.



Une visite réalisée également via l’intermédiaire des photos, objets, maquettes et matériels dument exposés (issues de donations, de prêts ou de recherches des membres du CPAI) dans le musée.





Informations importantes :



– Le nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance et nationalité de chaque personne est nécessaire lors de l’inscription.

– Une carte d’identité ou passeport (EUROPE) en cours de validité est indispensable et sera demandé pour l’entrée dans la BA125 le jour de la visite. Aucune photocopie ne sera acceptée.

Il est impératif que la pièce d’identité soit valide (date de validité) le jour de la visite

– Inscriptions closes 48h avant

– Se présenter 15 minutes avant sur le parking visiteur de base aérienne 125



Pour plus de précisions sur les modalités d’accés, merci d’appeler l’Office de Tourisme au 04 42 81 76 00. .

B.A 125 8 Rue Du camp d’aviation

Istres 13128 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For over an hour, a member of the Conservatoire du Patrimoine Aéronautique, an aviation enthusiast, will take you on a journey through the history of French aviation in Istré.

German :

Es ist eine Reise durch einen Teil der Geschichte der französischen Luftfahrt in Istréenne, die Ihnen über eine Stunde lang von einem Mitglied des Konservatoriums für das Erbe der Luftfahrt, einem leidenschaftlichen Flieger, angeboten wird.

Italiano :

Un membro del Conservatoire du Patrimoine Aéronautique, appassionato di aviazione, vi accompagnerà in un viaggio attraverso la storia dell’aviazione francese a Istré.

Espanol :

Un miembro del Conservatoire du Patrimoine Aéronautique, apasionado de la aviación, le hará viajar por la historia de la aviación francesa en Istré.

