Visite commentée du musée des vieux outils et démonstrations diverses Musée des vieux outils Chazelles

Visite commentée du musée des vieux outils et démonstrations diverses 20 et 21 septembre Musée des vieux outils Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Participez à une visite commentée du musée où sont exposés 4 300 vieux outils de différents métiers.

Des artisans passionnés vous présenteront leurs métiers : travail du cuir, taille de la pierre, dentelière, menuisier, forgeron…

Samedi 20 et dimanche 21 de 10h à 18h en continu.

Musée des vieux outils Route de Marthon, 16380 Chazelles Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 70 33 08 https://www.outils-mes-amis.com/contact Le musée des vieux outils possède plus de 2 500 outils. Parking. Dernier entrepôt industriel à la sortie de Chazelles. Route de Marthon.

© Mairie de Chazelles