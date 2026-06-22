VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE, DU CONJURADOR ET DE L’ÉGLISE Serralongue
VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE, DU CONJURADOR ET DE L’ÉGLISE Serralongue samedi 18 juillet 2026.
Serralongue
VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE, DU CONJURADOR ET DE L’ÉGLISE
Fontaine P. Tarich Serralongue Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Voyagez au cœur des traditions du Haut-Vallespir en admirant les maquettes animées du musée de Serralongue, avant de découvrir son église romane et le Conjurador du XIVᵉ siècle, unique en France.
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Fontaine P. Tarich Serralongue 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie musee.serralongue@gmail.com
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English :
Take a journey into the heart of Haut-Vallespir’s traditions as you admire the animated models at the Serralongue Museum, before exploring its Romanesque church and the 14th-century Conjurador, the only one of its kind in France.
L’événement VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE, DU CONJURADOR ET DE L’ÉGLISE Serralongue a été mis à jour le 2026-06-22 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR