VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE, DU CONJURADOR ET DE L’ÉGLISE Serralongue
samedi 22 août 2026 · Serralongue
Informations pratiques
Serralongue
VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE, DU CONJURADOR ET DE L’ÉGLISE
Fontaine P. Tarich Serralongue Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Voyagez au cœur des traditions du Haut-Vallespir en admirant les maquettes animées du musée de Serralongue, avant de découvrir son église romane et le Conjurador du XIVᵉ siècle, unique en France.
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Fontaine P. Tarich Serralongue 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie musee.serralongue@gmail.com
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English :
Take a journey into the heart of Haut-Vallespir’s traditions as you admire the animated models at the Serralongue Museum, before exploring its Romanesque church and the 14th-century Conjurador, the only one of its kind in France.
L’événement VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE, DU CONJURADOR ET DE L’ÉGLISE Serralongue a été mis à jour le 2026-07-24 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR
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