Visite commentée du musée du Gaillard Caserne de Maud’Huy Éloie

Visite commentée du musée du Gaillard Samedi 20 septembre, 09h30, 11h00, 14h00, 15h30 Caserne de Maud’Huy Territoire de Belfort

Sur inscription | À partir de 18 ans | Pièce d’identité obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Créé en 1604 en Lorraine et installé à Belfort depuis 1873, le 35e RI est le deuxième plus ancien régiment d’infanterie encore existant.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le musée du Gaillard, qui retrace la mémoire du régiment à travers la présentation de nombreux uniformes évoquant les différentes époques de conflits de l’histoire du 35e RI. Vous verrez également un décor reconstitué d’une tranchée et une salle mémorielle.

Caserne de Maud'Huy 16 avenue d'Altkirch, 90000 Belfort Éloie 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

© Carole Millot