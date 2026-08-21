Visite commentée du musée du Petit Collectionneur, à la découverte du patrimoine rural, Musée du Petit Collectionneur, Nanton

Informations pratiques

Visite commentée du musée du Petit Collectionneur, à la découverte du patrimoine rural 19 et 20 septembre Musée du Petit Collectionneur Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter ce petit musée privé créé par Daniel Passerat il y a 20 ans à Nanton. Vous découvrirez des objets anciens liés à notre patrimoine ainsi qu’à la vie rurale et pourrez profiter des nombreuses explications données par le maître des lieux.

Musée du Petit Collectionneur 30 rue des Vaches, 71240 Nanton Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter ce petit musée privé créé par Daniel Passerat il y a 20 ans à Nanton. Vous découvrirez des objets anciens liés à notre patrimoine la…

© Daniel Passerat