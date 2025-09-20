Visite commentée du musée HistoRail® HistoRail – Musée du chemin de fer Saint-Léonard-de-Noblat

Visite commentée du musée HistoRail® 20 et 21 septembre HistoRail – Musée du chemin de fer Haute-Vienne

Tarifs de la visite : adultes : 8 €, enfants (de 6 à 18 ans) : 5 €, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Visites commentées à 14h30 et 16h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le musée HistoRail® vous accueille pour une visite commentée des collections, vous permettant de découvrir l’univers du chemin de fer. L’occasion de voyager grâce aux objets réels et aux trains miniatures qui s’animent tout au long de la visite, pour un passionnant voyage dans le monde du rail.

Les CDHV, Chemins de fer Départementaux de la Haute-Vienne, occupent une place de choix dans ce voyage ferroviaire, avec une reproduction fonctionnelle à l’échelle IIm. Les différentes architectures des gares de ce réseau d’intérêt local sont reproduites au 1/87ème, tout comme la gare hors-type d’Eymoutiers, dont le modèle réel vient d’être restauré.

Une exposition temporaire présentant le rôle du chemin de fer dans la Libération de la France est proposée, labellisée par la Mission Libération de l’État. Les croquis de l’artiste limougeaud Maurice Mante, conservés par les Archives Municipales de Limoges, seront visibles et constituent aujourd’hui encore un témoignage majeur des bombardements de la gare de triage de Limoges Puy-Imbert en juin 1944.

HistoRail – Musée du chemin de fer 20 bis rue de Beaufort, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Depuis 1988 ans, HistoRail, musée du chemin de fer, promeut non seulement le patrimoine ferroviaire, mais aussi les avantages de ce mode de transport économique et écologique. Au travers de sa scénographie originale de sa collection d'objets parfois rares, les visiteurs-voyageurs entament un parcours quasiment complet leur permettant de comprendre les différents métiers et technologie nécessaires, non seulement aux circulations des trains, mais aussi à leur sécurisation. Des réseaux de trains miniatures à différentes échelles participent à rendre pédagogique et aussi ludique cette découverte parfois complexe.

Dans ce musée installé dans une ancienne manufacture de chaussures, les techniques et métiers des cheminots vous sont révélés. Parkings gratuits.

