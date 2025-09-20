Visite commentée du musée Musée de la Faïence Moustiers-Sainte-Marie

Visite commentée du musée 20 et 21 septembre Musée de la Faïence Alpes-de-Haute-Provence

Dans la limite des places disponibles, réservation conseillée.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Pour tout savoir sur l’art faiencier de Moustiers des origines à nos jours; suivez le guide.

Musée de la Faïence Rue du Seigneur de la Clue, 04360 Moustiers-Sainte-Marie, France Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492746164 https://www.moustiers.fr/fr/musee-faience Le Musée présente une riche collection de pièces couvrant toute la période de production. La première partie du XVIIIe siècle, la période la plus brillante, est largement illustrée par les grands plats de chasses et les décors à la Bérain de la fabrique des Clérissy, les mythologies et les grotesques de celle d’Olérys et Laugier. Les décors en grand et petit feu de la fin du siècle tiennent une place importante, tout comme ceux du XIXe et du XXe siècles, encore mal connus du grand public. Poteries historiques et pièces en terre, telles que des tuiles vernissées, des canalisations… La visite commence par un film vidéo sur les techniques de fabrication.

