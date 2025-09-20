Visite commentée du musée ! Musée Les lumières de la Mine Le Bousquet-d’Orb

Visite commentée du musée ! Musée Les lumières de la Mine Le Bousquet-d’Orb samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée du musée ! Samedi 20 septembre, 10h30 Musée Les lumières de la Mine Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Visite commentée du musée Les Lumières de la Mine

Venez découvrir une collection exceptionnelle de lampes de mineurs, témoins précieux de l’histoire locale de notre ancien bassin houiller.

Une immersion captivante dans l’univers des gueules noires et de leur quotidien sous terre.

Musée Les lumières de la Mine 2 Chem. de Saint-Martin, 34260 Le Bousquet-d’Orb Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie 04 67 23 80 72 https://www.facebook.com/leslumieresdelamine Situé au cœur du bassin houiller de Graissessac, la commune du Bousquet-d’Orb abrite le musée les lumières de la mine. Retrouvez, dans ce musée, une collection de lampes de mineurs mises à disposition par le collectionneur Philippe Estang ainsi que de nombreux objets, photographies et documents témoignant du quotidien des mineurs et de l’histoire de l’exploitation du charbon, du XVIIIe siècle à 1993. parking, accès PMR

gratuit, entrée libre

Visite commentée du musée Les Lumières de la Mine

© Florence Renerre