Visite commentée du musée VILLEQUIER Rives-en-Seine

Visite commentée du musée VILLEQUIER Rives-en-Seine dimanche 14 septembre 2025.

Visite commentée du musée

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime

Début : 2025-09-14 15:00:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14 2025-09-28 2025-10-24

Assistez à une visite guidée du musée Victor Hugo. Vous découvrirez aussi, à travers la vitrine d’actualité, qui était Léopoldine Hugo, fille aînée de Victor Hugo, née il y a 200 ans.

Visite tout public, accompagnée d’un médiateur culturel, sur réservation.

Tarifs droit d’entrée 3 € .

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 15 69 11 musees.departementaux@seinemaritime.fr

