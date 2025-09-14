Visite commentée du musée VILLEQUIER Rives-en-Seine
VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime
Début : 2025-09-14 15:00:00
fin : 2025-09-14
2025-09-14 2025-09-28 2025-10-24
Assistez à une visite guidée du musée Victor Hugo. Vous découvrirez aussi, à travers la vitrine d’actualité, qui était Léopoldine Hugo, fille aînée de Victor Hugo, née il y a 200 ans.
Visite tout public, accompagnée d’un médiateur culturel, sur réservation.
Tarifs droit d’entrée 3 € .
VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 15 69 11 musees.departementaux@seinemaritime.fr
