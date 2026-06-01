Visite commentée du nouvel aménagement paysager à la distillerie Maison La Mauny, Distillerie Maison La Mauny, Rivière-Pilote

Visite commentée du nouvel aménagement paysager à la distillerie Maison La Mauny Samedi 6 juin, 08h30, 10h00 Distillerie Maison La Mauny Martinique

Inscription par message écrit whatsapp uniquement. Nombre de places limité par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Découvrez la distillerie autrement

Rendez-vous le samedi 06 juin 2026 pour découvrir les jardins de Maison La Mauny en compagnie de Julien, notre technicien paysagiste. Il vous présentera les nouveaux aménagements autour de la Cabane à Rhum avec quelques fondamentaux du paysagisme. Vous pourrez échanger avec lui des bonnes pratiques.

Une fois que les plantes auront révélé leurs secrets, découvrez la distillerie lors d’une visite guidée en Ti Train (payant) et déjeunez à Kay Mimi !

Deux départs :

1ère visite des jardins : 8h30 / visite (payante) en Ti Train à 10h

2ème visite des jardins : 10h / visite (payante) en Ti Train à 11h ou 12h

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Distillerie Maison La Mauny 97211 Rivière-Pilote Rivière-Pilote 97211 Martinique Martinique 0596621879 https://www.maisonlamauny.com/fr-fr/ https://www.instagram.com/maisonlamauny/ [{« type »: « phone », « value »: « 0696419617 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0696430391 »}] Sur les terres de Rivière-Pilote, la distillerie Maison La Mauny incarne l’authenticité du rhum agricole martiniquais, profondément ancrée dans le terroir local. Elle est actrice et témoin d’une histoire, d’un savoir-faire et d’une expertise qui se perpétuent.

Montez à bord de l’iconique Ti Train pour découvrir la richesse de ce patrimoine. La Tèt’ Maré et nos guides vous accompagnent au détour d’anectodes sur des traditions du site, des faits historiques, en mettant en lumière des figures emblématiques de la distillerie.

Puis place à une immersion grandeur nature : de la coupe de la canne à la distillation jusqu’aux chais de vieillissement, chaque étape révèle des subtilités pour mieux comprendre la production du rhum agricole AOC et le terroir.

La dégustation gratuite est commentée au retour à la Cabane à Rhum.

Une expérience sensorielle au cœur de la Martinique. Empruntez la D8 soit via le bourg de Rivière-Pilote ou Petit-Bourg. Parking a proximité de la boutique « La Cabane à Rhum »

Découvrez la distillerie autrement

©Dan Beal