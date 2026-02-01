Visite commentée du Palais des Congrès du Mans en transformation Le Mans

Visite commentée du Palais des Congrès du Mans en transformation

Rue d’Arcole Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Venez découvrir l’envers du décor au cours de cette visite insolite où nous regardons non plus des spectacles mais les matériaux et objets qui composent ce bâtiment. À l’approche de sa restructuration, le palais des congrès peut constituer une véritable source de matières plutôt que de déchets. Mais quelle est l’histoire de ces matériaux ? Comment les déposer soigneusement ? Quelles seront leurs deuxièmes vies ? .

Rue d’Arcole Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

Guided tour of the Palais des Congrès du Mans in transformation

