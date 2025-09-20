Visite commentée du Panthéon botanique de Béon Panthéon botanique Béon

Visite commentée du Panthéon botanique de Béon 20 et 21 septembre Panthéon botanique Yonne

Participation libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Sur 3 hectares, dans une prairie ensoleillée, pénétrez dans ce parc en devenir à l’orée du bois. Venez découvrir les arbres, les fleurs, les arbustes mis en valeur par l’intermédiaire d’hommes ou de femmes célèbres qui les ont évoqués dans leurs textes, sur leurs toiles et qui les ont plantés parfois. Une façon ludique d’associer nature et culture.

Panthéon botanique Les Chartreux, 89410 Béon Béon 89410 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

© Le Panthéon Botanique