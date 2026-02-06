Visite commentée du parc arboré Luminosa Les camélias et les rhododendrons Les Etangs du Bois Guillaume Drucourt

Visite commentée du parc arboré Luminosa Les camélias et les rhododendrons

Les Etangs du Bois Guillaume 4 rue des étangs Drucourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-08 12:00:00

Date(s) :

2026-03-01 2026-03-07 2026-03-08

Venez découvrir le parc arboré Luminosa de Christine et José lors d’une visite commentée.

Découvrez un jardin d’exception où la nature dévoile ses trésors les plus insolites. Cette collection privée abrite une diversité rare de végétaux panachés, dont un Ligustrum Luminosa unique, né sur place.

Au fil de votre visite, laissez-vous émerveiller par un grand étang peuplé de majestueuses carpes Koï et savourez et par les nombreux camélias et rhododendrons. Un moment d’échange et de partage vous attend, avec la promesse d’une expérience immersive enrichissante. Un rendez-vous privilégié pour les amoureux de la nature et de découvertes végétales !

Une collation sera proposée à la fin de la visite.

Réservation obligatoire. .

Les Etangs du Bois Guillaume 4 rue des étangs Drucourt 27230 Eure Normandie +33 6 49 21 25 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée du parc arboré Luminosa Les camélias et les rhododendrons

L’événement Visite commentée du parc arboré Luminosa Les camélias et les rhododendrons Drucourt a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge