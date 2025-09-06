Visite commentée du parc arboré Luminosa sur le thème des hortensias et des arbres fruitiers. Drucourt

4 rue des étangs Drucourt Eure

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-14 12:00:00

Exceptionnellement ouvert en septembre, venez découvrir le parc arboré Luminosa de Christine et José lors d’une visite commentée.

Découvrez un jardin d’exception où la nature dévoile ses trésors les plus insolites. Sur 12 hectares, cette collection privée abrite une diversité rare de végétaux panachés, dont un Ligustrum Luminosa unique, né sur place.

Au fil de votre visite, laissez-vous émerveiller par un grand étang peuplé de majestueuses carpes Koï et savourez, si Dame Nature le permet, quelques fruits de saison. Un moment d’échange et de partage vous attend, avec la promesse d’une expérience immersive enrichissante. Un rendez-vous privilégié pour les amoureux de la nature et de découvertes végétales !

Une collation sera proposée à la fin de la visite.

Réservation obligatoire. .

4 rue des étangs Drucourt 27230 Eure Normandie +33 6 49 21 25 21

