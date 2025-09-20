Visite commentée du Parc du Château de La Celle Saint-Cloud Château de la Celle Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud

Visite commentée du Parc du Château de La Celle Saint-Cloud Château de la Celle Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud samedi 20 septembre 2025.

Accès au parc du château par la grille située avenue Gustave Mesureur. Début de la visite au niveau de la cour d’honneur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Laissez-vous guider à travers le parc du château de La Celle Saint-Cloud, à la découverte de son histoire et de sa biodiversité.

Château de la Celle Saint-Cloud 4 rue Pescatore 78170 La Celle-Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France Le lieu de retraite supposé de Clodoald, petit-fils du roi Clovis, au VIe siècle, serait à l’origine du domaine de La Celle Saint-Cloud aujourd’hui propriété du ministère des Affaires étrangères.

C’est l’un des rares châteaux de plaisance aménagé au XVIIIe siècle en Ile de France à être dans un état proche de l’origine. Intéressant également pour son jardin à l’anglaise réalisé par les frères Denis et Eugène Bühler en 1871. Enfin, l’aménagement intérieur est un témoignage intéressant de la décoration privée de la première moitié du XXe siècle.

Auguste Dutreux en fait don à l’État Français le 7 février 1951 pour qu’il soit affecté à l’usage exclusif du ministre des Affaires étrangères. Le domaine accueille depuis 1955 des hôtes officiels étrangers, des réunions de diverses natures et abrite des conférences internationales.

Le château est inscrit au titre des monuments historiques en 1978. Accès : SNCF : 15 minutes à pied de la Gare de La Celle Saint-Cloud Ligne Saint-Lazare/La Défense/Saint-Nom la Bretèche. Bus : Ligne 27 de Rueil Malmaison – Ligne H et H Express de Versailles – Ligne 7 de Chatou. Voiture : 20 minutes de Paris prendre A13 (porte d’Auteuil) 1ère sortie La Celle Saint-Cloud, suivre cité administrative.

©Evelinedebraw