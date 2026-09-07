Visite commentée du parc du château de Taxenne, Château de Taxenne, Taxenne

Informations pratiques

Visite commentée du parc du château de Taxenne 19 et 20 septembre Château de Taxenne Jura

Tarif : 5 € | Gratuit pour les moins de 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2026, venez visiter le parc à l’anglaise de ce château du XVIIIe siècle.

Construit en 1722 par Jean-François Catherin Tricalet de Taxenne,qui fut anobli par Louis XIV en 1699.

Au XVIIIe siècle, le parc de Taxenne est un vignoble construit autour d’un potager parterre ordonnancé. À la fin du XIXe siècle, la vigne disparaît. Le parc est agrandi pour atteindre sa surface actuelle. Entièrement replanté, il devient un jardin d’agrément articulé autour des vestiges du siècle passé.

La visite permet de se plonger dans ce passé rural : la terrasse domine les anciens parterres désormais bordés d’arbres remarquables centenaires (séquoias géants, tulipier de Virginie, ginkgo biloba et autres pinsapo).

Château de Taxenne 7, rue du chateau 39350 Taxenne Taxenne 39350 Jura Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2025, venez visiter le parc à l’anglaise de ce château du XVIIIe siècle.

© Emmanuel Longin