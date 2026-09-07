Visite commentée du parc et du château de Villebon, Château de Villebon, Valigny

Informations pratiques

Visite commentée du parc et du château de Villebon 19 et 20 septembre Château de Villebon Allier

Tarif réduit pour les journées du patrimoine, soit 5 €/adulte, 3 € < 12 ans et gratuit < 6 ans Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Journées du Patrimoine sont l’occasion de déambuler librement dans les jardins, et découvrir le pigeonnier après une visite commentée des extérieurs du château, de l’intérieur de la cour et de la Collégiale Sainte-Anne par les membres de la famille propriétaire.

Château de Villebon Le Château, 28190 Villebon Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 02 37 37 35 63 http://chateauvillebon28.com Le château de Villebon a été construit fin XIVᵉ sur une frontière franco-anglaise. À la Renaissance, les fenêtres à Menaux sont percées et la cour est redessinée. Construction de la collégiale Sainte Anne Parking dans le village

A la découverte du château et de ses jardins

©JLR