Visite commentée du parc Rivière, Parc Rivière, Bordeaux

Visite commentée du parc Rivière Vendredi 5 juin, 14h00 Parc Rivière Gironde

Gratuit, sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Situé entre les prestigieux Jardin public et Parc bordelais, connaissez-vous le parc Rivière et la Maison du jardinier et de la nature en ville ?

Plongez au cœur de la nature urbaine avec notre visite guidée du Parc Rivière ! Découvrez ses histoires fascinantes. Des ruines du château aux nichoirs à oiseaux, vous connaîtrez tout (ou presque) du patrimoine de cet espace boisé de 4 hectares et du jardin pédagogique de la Maison du jardinier et de la nature en ville ? Ouvrez l’oeil pour percevoir tous les secrets de ce havre de paix.

Le balade commencera sur le parvis de la Maison du jardinier et de la nature en ville.

Parc Rivière 174 rue Mandron, 33000, Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 http://www.bordeaux.fr Parc boisé d'une ancienne propriété bourgeoise au riche patrimoine arboré. Il abrite la Maison du jardinier et de la nature en ville.

Superficie : 4 hectares

Pôle patrimoine végétal et biodiversité