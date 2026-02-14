Visite commentée du patrimoine de la commune Place de la Mairie Vittefleur

Visite commentée du patrimoine de la commune

Visite commentée du patrimoine de la commune de VITTEFLEUR, par Monsieur Daniel Lefebvre.

Sous la forme d’un circuit, elle sera l’occasion de vous faire découvrir l’architecture et la richesse des principaux monuments publics ou privés de notre village.

Le fil conducteur sera la découverte des plus beaux éléments du patrimoine de la commune. A partir de la Mairie, ancienne demeure des vicaires, nous nous rendrons successivement au Presbytère, à l’Ostel de la Baronnie, à l’Eglise Saint-Martin, la Croix classée du Cimetière puis le Manoir de la Motte et le Moulin de l’An VI, aujourd’hui Minoterie de VITTEFLEUR. Nous achèverons l’excursion à Crosville, ancienne commune rattachée à VITTEFLEUR en 1824 où nous visiterons l’église du hameau.

Cette visite-découverte est gratuite, mais il est recommandé de s’inscrire préalablement en appelant le 06 31 21 26 25

RDV 14h devant la mairie. Durée 3h. .

Place de la Mairie Grande Rue Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 31 21 26 25 gerardcuillier47@orange.fr

