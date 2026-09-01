Visite commentée du patrimoine industriel de l’usine Goldenberg Monswiller
samedi 19 septembre 2026 · Monswiller
Informations pratiques
Monswiller
Visite commentée du patrimoine industriel de l’usine Goldenberg
3 rue de la gare Monswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Un parcours commenté vous propose de redonner vie à la manufacture d’outil Goldenberg au Zornhoff à Monswiller. Le site industriel créé au 1837 par Gustave Goldenberg a connu un essor remarquable tout au long du 19e siècle. Cette importante concentration industrielle d’Alsace du début du 20e siècle est aujourd’hui une friche en pleine reconversion. En 6 étapes, quelques outils, plans et témoignages, nous tenterons de retrouver les traces d’un passé autrefois florissant. .
3 rue de la gare Monswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 22 54
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English :
L’événement Visite commentée du patrimoine industriel de l’usine Goldenberg Monswiller a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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