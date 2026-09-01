Visite commentée du petit château de Montaigre à azé Chemin de la Bouzolle, route de Donzy D85 Azé
vendredi 18 septembre 2026 · Chemin de la Bouzolle, route de Donzy D85 · Azé
Informations pratiques
Azé
Visite commentée du petit château de Montaigre à azé
Chemin de la Bouzolle, route de Donzy D85 Azé Azé Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-18
La propriétaire vous fera découvrir ce Monument historique unique aux boiseries surprenantes provenant d’une exposition universelle de Paris. Vous visiterez les 4 pièces restées dans le style de l’époque, le lavoir et le puits, une exposition photos anciennes et des objets du quotidien Insolites. .
Chemin de la Bouzolle, route de Donzy D85 Azé Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 89 73 70 guitryc@yahoo.fr
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English : Visite commentée du petit château de Montaigre à azé
L’événement Visite commentée du petit château de Montaigre à azé Azé a été mis à jour le 2026-09-07 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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