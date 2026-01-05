Visite commentée du Petit Monde de Marcel Pagnol Petit Monde de Marcel Pagnol Aubagne

Visite commentée du Petit Monde de Marcel Pagnol

Du 03/02 au 26/12/2026 le samedi de 11h30 à 12h15. Petit Monde de Marcel Pagnol Cour de Clastre Aubagne Bouches-du-Rhône

Un musée vivant et ludique présentant 200 santons signés par les plus grands artistes de l’argile en Pays d’Aubagne et de l’Etoile, le tout en hommage à l’univers de Marcel Pagnol.

Cette visite s’adresse aux individuels. Pour les groupes de 15 personnes et plus, nous vous demandons de réserver un créneau de visite auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne. .

Petit Monde de Marcel Pagnol Cour de Clastre Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

English :

A lively and playful museum presenting 200 santons signed by the greatest clay artists in the Pays d’Aubagne et de l’Etoile, all in homage to the universe of Marcel Pagnol.

