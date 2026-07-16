Visite commentée du Petit-Paris en miniature, Le Petit-Paris, Paris de la miniature, Vaïssac

Informations pratiques

Visite commentée du Petit-Paris en miniature 18 – 20 septembre Le Petit-Paris, Paris de la miniature Tarn-et-Garonne

Tarif adulte : 6€ (au lieu de 8€). Tarif enfant (- de 18 ans) : 4€ (au lieu de 6€). Gratuité pour les moins de 3 ans. Accès limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez découvrir un lieu insolite, unique dans la région : une reconstitution de Paris et des monuments emblématiques de France en miniature.

Né d’un rêve d’enfant, ce projet a demandé plus de 14 ans de travail dans un jardin, depuis 1984. La visite guidée sera menée par Gérard Brion, créateur du Petit-Paris.

Vous découvrirez également l’atelier de fabrication des maquettes et ses différentes techniques, le musée du Petit-Louvre, son espace cinéma ainsi que son spectacle d’automates du Moulin Rouge.

Une visite qui enchantera petits et grands.

Le Petit-Paris, Paris de la miniature 3225 route des Teularios, 82800 Vaïssac Vaïssac 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 64 24 80 http://www.petitparisparc.com http://www.facebook.com/parisenminiature Le Petit-Paris est une reproduction miniature de la ville de Paris à l’échelle 1/130e.

Nichée dans un jardin exotique au cœur des beaux paysages de Tarn-et-Garonne, cette maquette vous étonnera tant par le réalisme de ses bâtiments, de ses monuments, de ses cours d’eau, de ses buis taillés à la française que par la magie qui s’en dégage.

Véritable travail de précision ayant nécessité 14 ans d’investissement à son créateur, Gérard Brion, cette attraction vous propose de découvrir à vos pieds, comme vue d’hélicoptère à 150 mètres au-dessus du sol, les quartiers historiques de Paris dans une ambiance musicale douce et féerique, bercés par le clapotis des jets d’eau et le murmure de la nature environnante.

Du jardin des Tuileries au Trocadéro, de Notre-Dame à l’Arc de Triomphe, de Montmartre à la Tour Eiffel, vous pourrez cheminer entre les bâtiments, les monuments et contempler les perspectives grâce aux multiples points de vue panoramiques. Parking gratuit de 50 places. Autobus à 100 m.

Venez découvrir un lieu insolite, unique dans la région. Une reconstitution de la ville de Paris et les monuments de la France en miniature. Un rêve d’enfant qui a demandé plus de 14 ans de travail !…

©gerardbrion