Visite commentée du phare de Carteret Rue du Sémaphore Barneville-Carteret

Visite commentée du phare de Carteret

Perché à 80 mètres d’altitude, le phare de Carteret veille sur le littoral ouest du Cotentin depuis des décennies et guide les bateaux qui naviguent entre les côtes françaises et les iles anglo-normandes. C’est aussi le gardien des mémoires de ses occupants et du territoire qui l’entoure.

Cette visite commentée exceptionnelle est donc non seulement l’occasion d’accéder au balcon et de profiter du superbe panorama sur nos côtes, mais également le moment parfait pour mieux comprendre l’histoire de ce lieu emblématique.

Durée 30 min Conseillé à partir de 6 ans.

Réservation auprès de l’Office de tourisme du Cotentin nécessaire.

Prévoir habits chauds et coupe-vent en fonction des conditions météo.

Peut-être reportée ou annulée en cas de vent supérieur à 50km/h et/ou orage.

Mineurs accompagnés.

Non adapté poussettes PMR.

Adapté en cas de pluie. .

+33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

