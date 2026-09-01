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Visite commentée du phare de Ouistreham | Journées Européennes du Patrimoine Jetee Paul Emile Victor Ouistreham

vendredi 18 septembre 2026 · Jetee Paul Emile Victor · Ouistreham

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
10:45:00
Lieu
Jetee Paul Emile Victor
Adresse
Au pied du phare de Ouistreham
Ville
14150 Ouistreham
Département
Calvados
Tarif

Ouistreham

Visite commentée du phare de Ouistreham | Journées Européennes du Patrimoine

Jetee Paul Emile Victor Au pied du phare de Ouistreham Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:45:00
fin : 2026-09-18 11:15:00

Date(s) :
2026-09-18

171 marches à gravir pour arriver 38 mètres plus haut. Une visite privilégiée pour découvrir cet emblème de Ouistreham Riva-Bella et profitez d’une vue imprenable à 360° : à l’Est, la réserve naturelle de la Pointe du Siège, à l’Ouest la station balnéaire.
Visite proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Partez à l’assaut du Phare de Ouistreham et de ses 171 marches à l’occasion de cette visite privilégiée. Après un petit effort, une jolie vue vous attend là-haut.   .

Jetee Paul Emile Victor Au pied du phare de Ouistreham Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 18 63  ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

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English : Visite commentée du phare de Ouistreham | Journées Européennes du Patrimoine

171 steps to climb to reach a height of 38 meters. A special tour to discover this iconic landmark of Ouistreham, Riva-Bella, and enjoy a breathtaking 360° view: to the east, the Pointe du Siège nature reserve; to the west, the seaside resort.

L’événement Visite commentée du phare de Ouistreham | Journées Européennes du Patrimoine Ouistreham a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Caen la Mer

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