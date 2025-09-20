Visite commentée : « Du poil de lapin au chapeau de feutre (1850-1925) » La Cheminée, ancienne chapellerie Albi

Visite commentée : « Du poil de lapin au chapeau de feutre (1850-1925) » La Cheminée, ancienne chapellerie Albi samedi 20 septembre 2025.

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visitez une ancienne chapellerie devenue galerie d’art contemporain

De 1850 à 1925, le chapeau de feutre a fait la renommée de la chapellerie albigeoise. Dans la cour de l’ancienne chapellerie, aujourd’hui transformée en galerie d’art contemporain, une cheminée en brique subsiste — dernier témoin de cette époque où Albi bourdonnait de l’activité des chapeliers.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le feutre reprend vie à La Cheminée grâce à l’artiste Béatrix Chabannier, qui explore les possibilités expressives de cette étoffe dans certaines de ses créations.

Le feutre, c’est quoi ?

C’est une étoffe non tissée, dense et durable, fabriquée en pressant et chauffant des fibres de laine ou de poils. Mais pourquoi et comment le poil de lapin a-t-il remplacé celui du castor dans la fabrication des chapeaux de feutre ?

Vous le découvrirez lors de la visite commentée !

Le Pelharòt, figure de mémoire populaire

Autrefois, le Pelharòt (en occitan), recycleur avant l’heure, parcourait les villages pour racheter peaux de lapins et vieux chiffons. Les enfants le redoutaient :

« Si es pas satge, apelariai lo Pelharòt, e t’emportarà dins son sac ! »

Il s’annonçait aux cris de :

« Pelharòt ! Pelharòt ! Pèl de lapin, pèl de lèbre ! »

Une évocation tendre et vivante de ce personnage oublié.

Exposition parallèle : Avant le rêve / Réel

Du 4 au 28 septembre, la galerie accueille également une exposition croisée de deux artistes et amies, autour de deux visions du féminin, en résonance l’une avec l’autre.

La Cheminée, ancienne chapellerie 5 rue Sainte Marie, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 06 03 96 19 07 http://www.facebook.com/lachemineealbi Cette ancienne fabrique de chapeaux est devenue une galerie d’art. Dans la cour subsiste une cheminée en brique, dernier témoin de l’industrie chapelière qui fut l’activité dominante de la ville d’Albi à la fin du XIXe siècle. L’association Les Amis de La Cheminée propose chaque année une exposition lors des Journées européennes du patrimoine afin de mettre en valeur l’histoire de la chapellerie à Albi. L’association organise également des événements artistiques et culturels tout au long de l’année : expositions, concerts, conférences… Accès Quartier de la Madeleine, parking colonel Beltrame gratuit.

Le feutre à l’honneur à La Cheminée – Albi

© A-P Olivier