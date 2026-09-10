Visite commentée du pôle de valorisation énergie et matières, Pôle de valorisation énergie et matières (entrée VL), Passy
samedi 19 septembre 2026 · Pôle de valorisation énergie et matières (entrée VL) · Passy
Informations pratiques
Visite commentée du pôle de valorisation énergie et matières Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Pôle de valorisation énergie et matières (entrée VL) Haute-Savoie
limité à 15 personnes par groupe, chaussures fermées demandées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Le SITOM des Vallées du Mont-Blanc et SUEZ vous ouvrent les portes du Pôle de Valorisation Matière et Energie de Passy le samedi 19 septembre 2026.
Vous êtes invités à découvrir les différentes installations du pôle (incinérateur, plateforme du verre, bâtiment de transfert des Emballages et papiers, déchèterie…) lors de 3 visites : 10h – 14h – 16h
Pôle de valorisation énergie et matières (entrée VL) Rue des Egratz, 74190 Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 78 10 48 http://www.sitomvalleesmontblanc.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.sitomvalleesmontblanc.fr/visite-des-installations/ »}] Gestion des déchets Accès par l’entrée de la déchèterie de Passy (entrée VL du pôle)
Le SITOM des Vallées du Mont-Blanc et SUEZ vous ouvrent les portes du Pôle de Valorisation Matière et Energie de Passy le samedi 19 septembre 2026.
©SITOM
À voir aussi à Passy (Haute-Savoie)
- Les Seuils des eaux, Lac Vert, Passy 18 septembre 2026
- Lancement de « Chedde, 130 ans de l’Usine, 30 ans de Mémoire de Chedde », Salle des Cités Jardins, Passy 18 septembre 2026
- Ouverture du musée La Remise des sapeurs pompiers de Passy Le Fayet, La Remise, Passy 19 septembre 2026
- Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce, Église Notre-Dame-de-Toute-Grâce, Passy 19 septembre 2026
- Ouverture de la chapelle de Joux, Chapelle de la Sainte Croix, Passy 19 septembre 2026