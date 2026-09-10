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Visite commentée du pôle de valorisation énergie et matières, Pôle de valorisation énergie et matières (entrée VL), Passy

samedi 19 septembre 2026 · Pôle de valorisation énergie et matières (entrée VL) · Passy

Visite commentée du pôle de valorisation énergie et matières, Pôle de valorisation énergie et matières (entrée VL), Passy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Pôle de valorisation énergie et matières (entrée VL)
Adresse
Rue des Egratz, 74190 Passy
Ville
74190 Passy
Département
Haute-Savoie
Tarif
limité à 15 personnes par groupe, chaussures fermées demandées.

Visite commentée du pôle de valorisation énergie et matières Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Pôle de valorisation énergie et matières (entrée VL) Haute-Savoie

limité à 15 personnes par groupe, chaussures fermées demandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Le SITOM des Vallées du Mont-Blanc et SUEZ vous ouvrent les portes du Pôle de Valorisation Matière et Energie de Passy le samedi 19 septembre 2026.
Vous êtes invités à découvrir les différentes installations du pôle (incinérateur, plateforme du verre, bâtiment de transfert des Emballages et papiers, déchèterie…) lors de 3 visites : 10h – 14h – 16h

Pôle de valorisation énergie et matières (entrée VL) Rue des Egratz, 74190 Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 78 10 48 http://www.sitomvalleesmontblanc.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.sitomvalleesmontblanc.fr/visite-des-installations/ »}] Gestion des déchets Accès par l’entrée de la déchèterie de Passy (entrée VL du pôle)
Le SITOM des Vallées du Mont-Blanc et SUEZ vous ouvrent les portes du Pôle de Valorisation Matière et Energie de Passy le samedi 19 septembre 2026.

©SITOM

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