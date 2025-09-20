Visite commentée du pont suspendu de Cézy Pont de Cézy Cézy

Entrée libre | Rendez-vous sur le parking sous le pont, côté Cézy.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du pont suspendu de Cézy en compagnie de l’architecte des bâtiments de France de l’Yonne.

Inauguré le 1er juillet 1846, il est le seul pont suspendu de l’Yonne et constitue un magnifique ouvrage de génie civil du XIXe siècle avec des matériaux tyiquement jovinien comme la brique. Complètement restauré entre 2024 et 2025, il a rouvert en juin dernier.

Pont de Cézy Avenue Jacques Cœur, 89300 Cézy Cézy 89410 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 62 11 05 http://www.joigny-tourisme.com Pont construit en 1846 pour remplacer le bac sur l’Yonne. Parking à proximité.

© Pays d’art et d’histoire du Jovinien