Visite commentée du Port et du Phare de Ouistreham

Place du Général de Gaulle Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-11

Placé sous la présence tutélaire de son phare, il est animé par un marché aux poissons quotidien et l’intensité de sa vie maritime reflète ses différentes fonctions port de pêche, de plaisance, de voyageurs et lieu de passage des navires de commerce.

Une partie de ce quartier s’inscrit dans l’estuaire de l’Orne, espace naturel protégé et lieu privilégié des amateurs de nature. .

Place du Général de Gaulle Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 18 63 ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

English : Visite commentée du Port et du Phare de Ouistreham

Under the tutelary presence of its lighthouse, it is animated by a daily fish market, and the intensity of its maritime life reflects its different functions: fishing port, yachting harbor, passenger harbor and commercial ship terminal.

L’événement Visite commentée du Port et du Phare de Ouistreham Ouistreham a été mis à jour le 2026-02-23 par Calvados Attractivité