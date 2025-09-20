Visite commentée du poste d’aiguillage de la gare Gare SNCF Bourges

Visite commentée du poste d’aiguillage de la gare Samedi 20 septembre, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00 Gare SNCF Cher

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Le poste d’aiguillage de Bourges vous ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine !

Curieux de comprendre comment les trains sont orientés, ou comment le trafic est géré au quotidien ? Venez échanger avec nos agents et découvrir leur savoir-faire.

Gare SNCF Place du Général-Leclerc 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire Bourges 2028, Capitale européenne de la culture.

Bus de ville Agglobus (gratuits).

