Visite commentée du pressoir La cour du soleil Carrières-sur-Seine

Visite commentée du pressoir 20 et 21 septembre La cour du soleil Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez un pressoir à corde et à étiquet datant du XVIIIe siècle, témoignant de l’importance de la vigne dans la vie économique passée de la commune.

La cour du soleil 14 rue Victor-Hugo 78420 Carrières-sur-Seine Carrières-sur-Seine 78420 Yvelines Île-de-France La « Cour du Soleil » est un bien, propriété de la Ville de Carrières-sur-Seine (Yvelines). Localisé dans l'entrée

d’une ancienne carrière, ses évolutions en font un lieu magnifique et remarquable.

Cet ensemble constitue un espace vert important en plein centre historique de la commune. Le site est

accessible par l’Allée du Pressoir, voie privée de 3 à 5 m de large environ, bordée de maisons troglodytes.

La Cour du Soleil est ouverte pour les Journées européennes du patrimoine

(JEP). On y entre par un portail

barreaudé fait sur mesure, en passant sous un arc de pierres. Cette cour ne représente qu’un sixième de la

surface de la parcelle. Elle est la partie la plus riche d’un point de vue patrimonial .

Mairie de Carrières-sur-Seine